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元大投信ETF過關 上市指數達119檔

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
元大投信再下一城，「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」獲通過。（photo by Pixahere）
元大投信再下一城，「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」獲通過。（photo by Pixahere）

元大ETF再下一城！台灣證券交易所20日宣佈，審議通過元大投信「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」的ETF標的指數資格認可。目前國內投資標的數來到119檔，便於投資人做更多元的資產配置。

ETF為指數型證券投資信託基金，證交所20日召開的認可會議中，就元大證券投資信託股份有限公司申請的「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」進行審議。證交所引述資料表示，iSTOXX全球未來關鍵科技指數（iSTOXX Global NexGen Communication Innovative Technology Index）是由STOXX有限公司所編製。

指數採調整後市值加權方式計算，以STOXX 14個總市場指數的成分股為選股範圍，篩選符合營收成長至少30%以上的關鍵科技企業。指數成分股則涵蓋全球在關鍵科技產業中之代表性企業，現有成分股計99檔。

而目前上市的ETF總計119檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資之標的更趨多元，也便於投資人進行更多元的資產配置。

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元大投信 ETF 證交所

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