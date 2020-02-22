統一證拔頭籌 兩岸合資券商准設

統一證券昨（21）日指出，參股大陸合資證券公司──金圓統一證券有限公司，已經於2月17日取得中國證監會正式核准設立，將成為兩岸第一家合資證券公司。

金圓統一證券資本額人民幣12億元，由廈門市政府所屬金融控股集團金圓投資集團持股51%，統一證券持股49%，未來將可在大陸經營證券經紀、證券自營及證券承銷與保薦等業務。

統一證券董事長林寬成表示，很感謝兩岸主管機關的支持，這是兩岸推動證券業務合作上的重要里程碑。未來合資公司將以廈門為根據地，逐步向大陸各主要城市推進，自核准設立到正式開業至少還需要半年以上的籌設時間，雙方會加緊腳步繼續努力。

統一證券為拓展中國市場業務，在2015年9月中旬與廈門市政府的金圓投資集團簽署合作備忘錄（MOU），宣布將在福建設立全牌照的證券公司，統一證券並在2016年5月董事會進一步通過該投資案，合資的股本是人民幣12億元，統一證券持股比率49%，投資金額人民幣5.88億元，金圓集團則是51%。

金管會並在2017年1月同意統一證券與廈門金圓投資集團合資設立全牌照證券公司一案，為台灣第一家經金管會核准，赴中國參股投資證券公司的證券商；全案也在2018年12月由中國證監會正式受理收案，統一證券董事會也在2019年6月因應相關法令修訂金圓統一證券有限公司合資合同及章程。

國內券商指出，金圓統一證券為業界的風向球，在第一家獲中國證監會核准設立後，將有助其他有意西進的券商加緊速度，據了解，目前準備中的是中國信託證券與北京國有資本經營管理中心的合資券商。

至於元富證券與福建省投資開發集團有限責任公司、平潭綜合實驗區金融控股集團有限公司於大陸擬合資設立的證券公司，已於1月中宣布終止。

由於在近年美中貿易戰的協商過程中，中國大陸多次向外宣示將加速開放金融等市場，但同一時間中，目前兩岸相關法規並不同調，在大陸欲將取消限制外資時間提前至2020年，而先前已有瑞銀證券、摩根大通證券（中國）和野村東方國際證券等三家外資券商，將合資券商的持股比率提高至51%，但國內相關法規的持股限制上限仍在49%下，券商表示，若有關法令可以配合調整，將有助國內券商躍登國際舞台。