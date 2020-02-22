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開學了 台股面臨壓力測試

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，內外資持續賣股避險，台股昨（21）日拉回38點，周線終止連二紅下跌1%。法人認為，下周面對中小學開學的疫情壓力測試、MSCI明晟調降台股權重生效，盤勢偏向震盪整理，疫情發展主導多空走向。

日韓等亞洲國家新冠肺炎確診人數續增、中國大陸供應鏈復工情況難料，加上美國聯準會（Fed）副主席克拉瑞達（Richard Clarida）質疑市場對今年降息看法，美元指數續強，亞股昨日普遍收黑，台股震盪走低，終場下跌38點收11,686點，成交量縮至1,249億元。

加權指數周線下跌129點或1.09%，終止連二紅；年後跌幅較深的櫃買指數昨日下跌0.03點收147.88點，但仍站在所有均線之上，且本周逆勢收高0.56點或0.3%、拉出連三紅，距離鼠年開紅盤首日長黑K棒高點149.17點已不到1%。

昨日盤面上台積電、鴻海、聯發科等電子權值股欲振乏力，台塑四寶及大型金控也壟罩賣壓，反觀毛寶、高端疫苗等防疫概念股重新取得多方發球權。

至於記憶體、被動元件等漲價概念股，以及主要產能在台灣的南電、博智也維持紅盤表現。

外資昨日連二賣超34億元，主要調節記憶體、面板、大型金控、晶圓代工等權值股，本周「買一賣四」、累計賣超333億元，是2月來單周最多。

外資在台指期淨多單雖略增855口，但累計僅26,662口，顯示外資觀望且偏空；八大公股行庫昨日連二買、買超9億元，並買超台積電逾8億元，進行低檔支撐。

台新投顧副總經理黃文清表示，外資開紅盤以來在期、現貨同步偏空操作，大型權值股陷入盤整，指數向上空間有限，但疫情影響並非全面性，題材個股仍有逆勢演出機會，操作宜選股不選市。

外資 疫情

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