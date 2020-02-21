外資看NOR Flash後市正面 旺宏、華邦電股價回穩

日前記憶體大廠旺宏（2337）在法說會上，對產業後面的判斷，由原先的正面、樂觀，修正為需進一步觀察，讓記憶體相關個股出現短線修正賣壓，不過，近日美系外資法人認為，NOR Flash第1季價格仍可望維持漲勢，同時，上調旺宏及華邦電目標價，使得今（21）日記憶體股價表現重新回穩。

受到美系外資重新對記憶體後市正面看待，今日台股記憶體股中，旺宏及南亞科股價均呈現逆勢上漲表現，盤中漲幅約落在1~2%左右，僅華邦電維持小跌約1%上下。

外資表示，原先預期，第1季中低密度的NOR Flash的價格將走揚，部分利潤較低的市場，價格甚至可能雙位數成長，且價格將持續上漲到第2季。

在新冠肺炎的影響之後，美系外資法人認為，疫情將導致終端需求衰退約5~10%，但供給與庫存兩大因素，可望抵銷疫情帶來的短期負面影響。

在供給的變化上，外資認為，武漢的記憶體廠武漢新芯在全球 NOR Flash 市占率約 5~7%，雖然廠房仍在運作，但已減產，且客戶現在更不願意向武漢新芯採購。

在庫存的調整上，外資法人則是指出，從近期調查來看，大多數經銷商庫存正常水位約六周，但2月以來，已進一步降低至不到一周的庫存水位，且一些PC與智慧型手機OEM廠，已開始下急單以回補庫存，供需缺口已逐步擴大。

因此，綜合市場的需求及庫存變化來看，外資法人認為，目前看來，第1季價格漲勢已蔓延至高密度NOR Flash，且在下游開始庫存回補後，漲幅上看二成。

在產業後市並不看淡之下，該美系外資也上調旺宏與華邦電的目標價，分別由45元上調至47元及由21元上調至21.5 元。