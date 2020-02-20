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三王翻黑台股收跌33.75點 三大法人賣超71.88億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股在亞股走揚以及權王台積電回神下，帶動市場信心，指數漲逾百點，終場上漲109.86點、漲幅0.94%。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股在亞股走揚以及權王台積電回神下，帶動市場信心，指數漲逾百點，終場上漲109.86點、漲幅0.94%。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台股今(20)日開高走低，早盤一度拉升至11,827.83點，可惜在蘋概三王齊翻黑之下，終場以11,725.09點作收，下跌33.75點，成交量1,324.12億元；三大法人賣超71.88億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超83.43億元，投信賣超2.27億元，自營商買超（合計）13.82億元，其中自營商（自行買賣）買超6.19億元，自營商（避險）買超7.62億元。

台股今日早盤以11,785.78點開高，早盤一度突破11,800點關卡，但是台積電、大立光、鴻海同步開高走低，股價翻黑作收，拖累大盤指數翻黑，一度下滑至11,714.15點，終場收在11,725.09點，跌幅0.29%。

自營商 台股

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台股殖利率 全球前段班

新冠肺炎利空來襲，臺灣證券交易所信心喊話指出，台股基本面佳，股息殖利率名列全球前段班，豐厚股利使投資人黏著度高，將持續推動各項活絡股市措施，密切注意疫情發展，吸引更多資金投入股市。

高殖利率股 買盤搶進

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半導體上游 法人力挺

近期新冠疫情延燒，部分大陸廠房雖已復工，但部分返工率仍受各區防疫規定而較為低迷。法人指出，電子業多預期僅是需求遞延而非消失，本季對半導體零件多持續正常拉貨，目前波及影響較大的集中在NB組裝代工、手機等下游，看好IC設計、晶圓代工與PA族群營運表現。

外資、壽險 進場買金融股

美國總統川普逆轉限制華為供貨態度，讓多方鬆一口氣，台股昨（19）日反彈109點重登月線。法人認為，新冠肺炎疫情變數尚待釐清，短期指數恐在季、月線上下震盪整理，操作宜選股不選市。

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