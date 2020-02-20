三王翻黑台股收跌33.75點 三大法人賣超71.88億

美國又傳出政策上對可能未來賣給中國晶片設備等都要申請許可，對半導體又是一拳；且蘋果調降財測加上中國因疫情停工恢復不如預期，使得台灣電子公司獲利可能下修。惟美四大指數頻創歷史新高、中國深圳指數演出破底穿頭，台股拉回仍具上漲潛力，包括矽晶圓、半導體、伺服器相關、疫情相關及宅經濟股等可密切追蹤。

2020-02-20 16:00