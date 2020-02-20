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三王翻黑台股收跌33.75點 三大法人賣超71.88億
台股今(20)日開高走低，早盤一度拉升至11,827.83點，可惜在蘋概三王齊翻黑之下，終場以11,725.09點作收，下跌33.75點，成交量1,324.12億元；三大法人賣超71.88億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超83.43億元，投信賣超2.27億元，自營商買超（合計）13.82億元，其中自營商（自行買賣）買超6.19億元，自營商（避險）買超7.62億元。
台股今日早盤以11,785.78點開高，早盤一度突破11,800點關卡，但是台積電、大立光、鴻海同步開高走低，股價翻黑作收，拖累大盤指數翻黑，一度下滑至11,714.15點，終場收在11,725.09點，跌幅0.29%。
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