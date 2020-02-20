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台股期震盪偏多 短線有壓

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

目前台股加權指數在月、季線附近震盪，台指期貨短線壓力在11,850點左右，短線支撐觀察11,600點；外資、自營商與大額交易人合併的留倉部位在結算過後仍舊偏多。兆豐期貨分析師謝侑呈表示，綜合技術面與籌碼面仍偏多震盪看待，若能站穩11,850點之上則轉為偏多。

歐洲央行副行長金多斯將發表講話、歐央行將公布1月貨幣政策會議紀要；美國將公布上周初請失業金人數、2月8日當周續請失業金人數、2月費城聯儲製造業指數；還有美國1月咨商會領先指標、歐元區2月消費者信心指數初值等眾多數據。

隨著中國大陸將採取更多提振經濟的措施，中國人行會儘快下調貸款市場報價利率，緩解新冠肺炎疫情對經濟的負面影響。美國聯邦公開市場委員會（FOMC）公布1月會議記錄，聯準會官員對美國經濟日益樂觀，並認為利率可能會保持一段時間不變。國際貨幣基金組織稱，儘管新冠肺炎疫情為主要經濟風險之一，但預計今年全球經濟增長將適度增強。

謝侑呈說，目前美股三大指數期貨的技術面來看，走勢偏多震盪，美股技術面偏多，比亞股來得強勢。油價部分，美國對俄羅斯石油巨擘Rosneft 旗下單位實施制裁，引發市場擔憂石油供應，且新冠肺炎新增確診病例下降，舒緩市場擔心疫情衝擊經濟造成能源需求下降的程度，原油期貨價格創近三周來的最高收盤價，Brent原油連續七日上漲。

黃金期貨連續第五日收高，投資人持續買進避險，黃金站上1,600關卡，維持偏多行情。

19日盤後盤選擇權2月W4周選買權最大成交量序列為11,700，成交7,396 口，賣權最大成交量序列為11,650，成交4,469口； 3月買權最大成交量序列為12,000，成交2,152口，賣權最大成交量序列為11,200，成交1,112口。

盤後盤期貨總交易量60,327口（含大小台以及所有合約）、盤後盤選擇權總交易量97,741口（含所有合約），合計158,068口。

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