搶口罩還是搶股票？ 謝金河：聰明投資家三言兩語說淸楚

開學在即，民眾搶口罩似乎搶得更兇，財信傳媒董事長謝金河提醒投資人搶口罩的時候要想到買股票，在投資市場上，總有一些聰明的投資智者，像券商公會理事長賀鳴珩去年提到高殖利率和具台灣特色的股票，京城銀行戴誠志董事長去年初預測台股站在萬點以上會比萬點以下長。這些都成了去年最有智慧的語錄。

謝金河在臉書出，這兩天，京城銀行召開法說會，除了報告業績展望，戴董又說大家搶買口罩的時候，也應該想想買股票的事。他說這次疫情影響供應鏈很大，中國大陸是生產基地，也是原材料，零組件重要供應基地，影響一定很大，但疫情總會結束，而且，全球股市也沒有出現恐慌，此時可能是留意股票買點的機會。

謝金河說，聰明的投資家三言兩語就把複雜的問題說得清淸楚楚，戴董是有智慧的人！這次恐慌指數一直在低檔，美國10年債殖利率在1.5%左右，債券價格不便宜，而且也被買滿了，這個時候，具有高殖利率的股票變得格外搶手，全球股市不跌，正是這個效應在催化！戴董真是智者。

有網友附合，認為搶口罩不如把排隊時間好好研究值得的投資股，如錯殺，高成長低基期，高殖利率的股票，但也有人說，法人滿手是股票時，本小且眾的投資人不免會擔心接到燙手山竽。

也有人分享自己對市場看法，認為 根本原因在於中國這十五年來所打造的新金融與經濟（一帶一路）的外交目的其實並沒有從根本上改變現在全球政治和經濟的邏輯。客觀從歷史觀點說，最早的一代一路就是絲綢之路，所以別忘了歐洲是古代絲綢之路的終點，也是當今絲綢之路經濟帶的終端。這些年來中國這樣擴大與加深其全球佈局足跡的結果，可能是使靠近它的周邊國家，也就是整個亞洲面臨更大風險（這次疫情的影響範圍不就驗證了？）。而且一帶一路選擇鐵路運輸的方式，從物流的角度來看，鐵路相比海運和空運而言並不是最廣與低成本的戰略。

所以，中國打造這種全球策略重心西移，只不過是對美國重返亞洲（川普的全球戰略）與歐洲擴張全球經濟市場立下更好的開始，這就是為什麼歐美恐慌指數一直處於低潮的原因。