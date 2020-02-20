太陽能廠太極獲中科院技術授權 股價逼挑戰近三年新高

台灣太陽能廠近幾年積極擺脫陸廠殺價競爭，各自找尋利基市場轉進，部分廠商也逐漸顯現轉型成效，其中，太陽能電池廠太極（4943）近日也宣布，將與國家中山科學研究院合作，布局碳化矽 (SiC) 技術，看好其高散熱優勢，可望取代部分矽晶圓，期望在電動車、智慧電網帶動下，搭功率半導體成長趨勢，在營運有機會回升下，近日股價衝高，逼近三年股價高點。

台股太陽能股在基本面回升步調緩慢之下，股價近幾年來走勢也相對台股落後，不過，太陽能電池廠太極近期出現落後補漲，近日在該公司宣布將與中科院合作，並搶進功率半導體市場後，今（20）日股價再衝高，今日盤中股價高點來到20.3元，逼近前波高點，同時也是近三年股價高點的20.4元。

在營運布局上，太極執行長謝明凱指出，太極目前單、多晶電池產能分別為 100 MW、600 MW，今年因應美國市場需求，將調整為500 MW及300 MW，預計3 月底至4月初調整完畢，由於單晶毛利率高於多晶，因此，未來該公司調整產品比重之後，有利於增加公司獲利。

在電站方面，謝明凱表示，太極目前持有電站容量約17 MW，在建未完工則有9 MW，預計今年再新增15 MW，總建置容量將上看 40 MW。

此外，太極也宣布，將與國家中山科學研究院合作，布局碳化矽 (SiC) 技術，看好其高散熱優勢，可望取代部分矽晶圓，期望在電動車、智慧電網帶動下，搭功率半導體成長趨勢。

太極指出，碳化矽晶圓在效能上較矽晶圓表現佳，多應用在高壓高速產品，如高鐵、風力發電系統等重電設施，且未來在自駕車以及電動車的帶動下，碳化矽晶圓的高散熱優勢，可望取代部分矽晶圓，成為未來的發展趨勢。