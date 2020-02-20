同業傳漲價 台嘉碩股價低檔反彈
因中國限工影響，所有跟中國有關的產業都產生大小不一的衝擊，除了傳統被動元件、石英元件外，目前SAW濾波器也傳出漲價及轉單聲音，對台灣濾波器大廠台嘉碩（3221）有利。
台嘉碩股價目前挑戰月線，上方仍有季線以及開紅盤以來的跳空缺口待補，如能站穩，應可視為多方訊號。
據悉，因中國主要SAW濾波器廠商主要包含德清華瑩（信維通信）、中電26所、無息好達、麦捷科技等，受到肺炎限工影響，復工狀況很緩慢，下游廠商害怕段鍊，已開始有些轉單，此外，因當地原物料及其他生產成本上漲，也有同業傳出漲價，台嘉碩有機會受惠。
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