美股四大指數收漲 台股開盤上漲26.94點

美股三大指數除收盤均創下歷史新高，帶動今（20）日台股開盤上漲26.94點，以11,785.78點開出，指數開高走高，在台積電（2330）、大立光與聯發科領漲下，早盤指數突破11,800點關卡。

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲。由於美國總統川普周二於推特上表示，將不會限制中國購買美國高科技產品，使得市場擔憂情緒降溫；聯準會FOMC會議紀錄顯示政策將保持鴿派，以及油價大幅走升帶動能源股強勢反彈。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲115.84點，或0.39%，收在29,348點；標普500指數上漲15.86點，或0.47%，收在3,386.15點；那斯達克指數上漲84.43點，或0.86%，收在9,817.18點；費半指數上漲50.37點，或2.61%，收在1,979.49點。

法人認為，武漢疫情利空逐漸鈍化，投資重心回到經濟基本面。

由於美股企業財報亮眼，川普可望鬆綁華為及推出減稅方案，加上中國政府救市及企業陸續復工，利多訊息帶動美股四大指數及上綜及深圳指數持續創高。

考量目前台股明顯超跌，價值嚴重低估，建議擇優佈局偏多操作。在類股選擇上，看好蘋概股、半導體、面板及被動元件等族群。