外資、壽險 進場買金融股
美國總統川普逆轉限制華為供貨態度，讓多方鬆一口氣，台股昨（19）日反彈109點重登月線。法人認為，新冠肺炎疫情變數尚待釐清，短期指數恐在季、月線上下震盪整理，操作宜選股不選市。
雖然蘋果發布財務預警，但NASDAQ指數開低走高，加上川普推文公開反對以國家安全為名限制將美國技術售予大陸，激勵台積電、大立光、鴻海等蘋概三王昨日同步反彈，推升台股上揚109點收11,758點，站回月線11,755點，成交量小增至1,417億元，今（20）日將持續觀察能否站穩月線，並挑戰季線11,796點。
盤面上大型蘋概股、華為供應鏈、台塑四寶、大型金控，以及高價股普遍收紅，並以矽晶圓、特斯拉概念股、遊戲軟體、伺服器供應鏈、光學元件、面板等族群走勢最為整齊，記憶體股相對弱勢。
外資昨日反手買超37億元，敲進逾5,000張標的，包括面板雙虎，以及中信金、玉山金、新光金等大型金控，但台積電、鴻海仍為調節對象；永豐期貨副總經理廖祿民指出，外資在台指期3月合約建倉趨於中性，顯示現階段預期2月營收欠佳，以及供應鏈復工情形尚未明朗前，採取打帶跑策略，觀望心態濃厚。
向來與外資對做的八大公股行庫也轉為賣超25億元，法人預測，昨日拉動台股大漲的主要部隊，除了外資，應是逢低長線部局的壽險業，加碼標的以金融股為主，昨日金融指數率先回補鼠年開紅盤跳空缺口，並擔綱穩盤角色。
國內大型投顧認為，台商回台投資將帶動企金借款需求，加上美國停止降息有助銀行淨利差下滑趨勢止穩，以及第3季金管會將放寬房貸係數，將有助於銀行提升資本適足率，建議逢低買進現金殖利率高於同業平均的兆豐金、中信金、元大金。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言