證交所通過 富邦投信越南、石油指數
證交所今（19）日召開ETF標的指數資格認可會議，通過富邦投信申請「富時越南30指數」、「道瓊布蘭特原油單日正向二倍ER指數」及「道瓊布蘭特原油單日反向一倍ER指數」共三指數資格。
送件資料顯示，「富時越南30指數」是富時國際指數公司編制連結越南股市的指數，成分股從胡志明證券交易所，挑選符合外資持股要求及流動性條件，市值最大的30檔股票。
「道瓊布蘭特原油單日正向二倍ER指數」及「道瓊布蘭特原油單日反向一倍ER指數」則由標普道瓊斯指數公司編製，各追蹤「道瓊布蘭特原油ER指數」的單日報酬正向2倍及單日報酬反向1倍報酬表現。
目前市場已有街口投信發行連動布蘭特油期的「街口布蘭特油正2」（00715L），更早前也有「華頓S&P布蘭特反1」（街口前身為華頓投信），但反向ETF不活絡，去年8月下市。
最早發行的元大投信石油ETF系列，亦以正向產品發展較好，元大S&P原油正2一度為全球最大石油槓反ETF，與元大S&P石油最大總規模破200億元，凸顯國人對高波動的油價操作，更偏好跌買漲賣的「逆」勢布局。
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