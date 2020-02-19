快訊

伊朗也淪陷！出現兩名確診新冠肺炎病患

明天起藥局賣加倍口罩 基層藥師罵翻：又要做功德了

目標價只砍50元 麥格理重申大立光「加碼」

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
大立光執行長林恩平。報系資料照
大立光執行長林恩平。報系資料照

外資回流，大立光（3008）今（19）強彈2%，領漲大盤；外資麥格理最新分析，大立光受到新冠肺炎疫情影響，第1季營收可能比預期少近兩成，但到第2季會回神，略調降大立光目標價至5,750元，重申「加碼」。

麥格理先前對大立光目標價5,800元，此次僅降50元，調整不算大。無獨有偶，國內凱基投顧最新報告，也鎖定大立光，但同樣對短期保守、長線看好，5,940元的目標價下調到5,530元，另凱基還微降蘋概權值股鴻海目標價到105元。

麥格理表示，新冠肺炎衝擊蘋果下調財測，先前該券商估，第1季iPhone出貨可達4,500萬支，年增約10%，但近期蘋果親自示警外，大陸蘋果零售門市關閉、供應鏈復工難，也形成實質衝擊，因此調降本季iPhone出貨預測一成到3,500萬至3,700萬支。

麥格理分析，iPhone出貨減少，約讓大立光第1季營收短少17%，不過在第2季產能有望完全恢復，被遞延的產能應會在下一季全面回補，大立光表現也會反轉，尤其客戶對大立光鏡頭的需求還是很強。

另麥格理考量大陸手機訂單下滑，略調整大立光今年預估每股純益（EPS）至249元，前為270元，目標價小幅下調。

凱基投顧指出，大立光去年有45-50%的營收為中國客戶貢獻，疫情打擊並不低，所幸大立光供貨三星的比重提高，且在既有A系列、S系列，大立光也有機會打入三星本季推出的S20機種7P鏡頭，預估短期營運影響後，第2季反彈。

凱基對大立光第1季EPS預估42元，相較去年同期37元，仍成長。第2季預估45元，雖低於去年，但3、4季將跳到79、81元。

此外，大立光先前提到下半年產能將滿載，投顧認為，高毛利的7P+鏡頭有望躍升為主力，推升大立光今年獲利穩健成長18%，2021年更成長21%。

至於鴻海，投顧也下修第1季和全年獲利預測，推估本季EPS僅0.96元，第2季續降至0.89元，不過3、4季會大幅改善到2.7元和4元。

大立光 凱基投顧
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

彭博經濟學家：人大會議延後並不代表刺激措施也會延遲

衝破400元！台積目標價 花旗喊402元

台積股價創高 市值直逼9兆

友達、群創 聚焦長天期

相關新聞

目標價只砍50元 麥格理重申大立光「加碼」

外資回流，大立光（3008）今（19）強彈2%，領漲大盤；外資麥格理最新分析，大立光受到新冠肺炎疫情影響，第1季營收可能...

台積電領軍反彈 台股收復月線收漲109.86點

台股今（19）日開高走高，權王台積電（2330）領軍反彈，股王大立光、鴻海收紅，盤中一度拉升至11,783.43點，終場...

搶艙進「北上廣」 航空貨運股漲

新冠肺炎疫情讓全球產業鏈供應節奏大亂，中國大陸積極拚復工，重要電子零組件、醫材等產品搶進大陸城市，造成各地到大陸的航空貨運一櫃難求，航空貨運明（20）日價格將再度大漲，台驊（2636）、中菲行（5609）及捷迅（2643）等今天漲幅都近2%；航空雙雄華航（2610）及長榮航（2618）今天股價走勢漲勢都超過2%。

15檔 3大法人連3日買超

市場擔憂新冠肺炎疫情情緒再起，再加上蘋果下修財測及美國擬持續封殺華為，加權指數近兩日自反彈高點回落，並相繼失守五日、月及季均線。盤面上計有敦泰（3545）、南亞科、智邦等15檔個股，連續三個交易日皆獲得三大法人進駐，有望成為短線搶反彈的多頭標的。

亞股走揚、台積電回神 台股大漲109點收11,758

台股今（19）日開盤小漲6.39點，盤中漲點逐步放大，在亞股走揚以及權王台積電（2330）回神下，帶動市場信心，指數漲逾...

狠砍股、巧換股 看平民股神如何逆境突圍成為贏家

一場突如其來的疫情，考驗政府的決策與執行，考驗企業的應變與體質；在原本就已動盪凶險的投資市場，更像是對每一位參與者的情緒、邏輯、決斷與紀律，進行一趟試煉的總和。而從年後首個交易日至今，的確也有部分台股贏家初步通過考驗。他們的策略調整，從新春開盤前就開始……。

外資看好下半年蘋果供應鏈回升 點名3檔復甦股

新冠肺炎疫情衝擊今年5G智慧手機市場，美系外資下修今年全球5G手機出貨預估，由2.29億支下修到2.1億支，不過，仍然看...

工紙回補需求看旺！榮成、寶隆先彈 造紙指數漲近2%

新冠肺炎來勢洶洶，雖打亂工紙從去年8月以來的上漲趨勢，但隨著中國大陸廠逐漸復工，產能回升與供應鏈狀況持續紓解，市場看好，...

台積電股價止跌攻季線 領軍蘋概股反彈

蘋果（Apple）宣布受到新冠肺炎疫情影響，供應鏈復工較預期慢，本季營收恐難達標，市場也傳出平價款新iPhone的量產也...

蘋果降財測波及蘋概股 法人下修鴻海目標價

蘋果（Apple）下修財測，牽動國內蘋概股營運，兩家國內法人機構出示最新報告，預期鴻海（2317）受到新冠肺炎（COVI...

蘋概股台積電回穩 支撐台股反彈

蘋果公司示警財測恐難達標，台股昨天已反映利空，今天開高反彈，蘋概股指標台積電回穩，漲價概念股的矽晶圓族群走高，但大盤仍面...

美股漲跌互見 台股開盤小漲6.39點

美股四大指數漲跌互見，費半指數收低，那斯達克指數逆勢收紅續創歷史新高，使今（19）日台股開盤小漲6.39點，指數開在11...

熱門新聞

外資大逃殺 電子股倒地

Mini LED自動化股 搶鏡

台股三族群 資金避風港

聯茂前董座 出脫74%持股

後市樂觀轉為不明朗 旺宏股價早盤重挫逾8%

特斯拉概念股 添動能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。