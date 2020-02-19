目標價只砍50元 麥格理重申大立光「加碼」

外資回流，大立光（3008）今（19）強彈2%，領漲大盤；外資麥格理最新分析，大立光受到新冠肺炎疫情影響，第1季營收可能比預期少近兩成，但到第2季會回神，略調降大立光目標價至5,750元，重申「加碼」。

麥格理先前對大立光目標價5,800元，此次僅降50元，調整不算大。無獨有偶，國內凱基投顧最新報告，也鎖定大立光，但同樣對短期保守、長線看好，5,940元的目標價下調到5,530元，另凱基還微降蘋概權值股鴻海目標價到105元。

麥格理表示，新冠肺炎衝擊蘋果下調財測，先前該券商估，第1季iPhone出貨可達4,500萬支，年增約10%，但近期蘋果親自示警外，大陸蘋果零售門市關閉、供應鏈復工難，也形成實質衝擊，因此調降本季iPhone出貨預測一成到3,500萬至3,700萬支。

麥格理分析，iPhone出貨減少，約讓大立光第1季營收短少17%，不過在第2季產能有望完全恢復，被遞延的產能應會在下一季全面回補，大立光表現也會反轉，尤其客戶對大立光鏡頭的需求還是很強。

另麥格理考量大陸手機訂單下滑，略調整大立光今年預估每股純益（EPS）至249元，前為270元，目標價小幅下調。

凱基投顧指出，大立光去年有45-50%的營收為中國客戶貢獻，疫情打擊並不低，所幸大立光供貨三星的比重提高，且在既有A系列、S系列，大立光也有機會打入三星本季推出的S20機種7P鏡頭，預估短期營運影響後，第2季反彈。

凱基對大立光第1季EPS預估42元，相較去年同期37元，仍成長。第2季預估45元，雖低於去年，但3、4季將跳到79、81元。

此外，大立光先前提到下半年產能將滿載，投顧認為，高毛利的7P+鏡頭有望躍升為主力，推升大立光今年獲利穩健成長18%，2021年更成長21%。

至於鴻海，投顧也下修第1季和全年獲利預測，推估本季EPS僅0.96元，第2季續降至0.89元，不過3、4季會大幅改善到2.7元和4元。