目標到期債夯 滙豐中華投信將募集

根據投信投顧公會資料顯示，今年一月份成立的共同基金合計8檔，規模達到新台幣337億元，其中以目標到期債券佔4檔為最大宗；目標到期債券基金延續去年41檔基金的新成立，整體資產已累積至3,273億元，較前年底增加1,854億元；除了一月份成立的4檔基金以外，即將募集的還有滙豐中華投信、宏利投信以及兆豐國際等8檔，目標到期債券基金的募集熱潮，依然將是今年市場投資人關注的焦點。

滙豐中華投信表示，市場推出的目標到期債種類繁多，包含全球市場、新興市場，到聚焦亞洲債券的標的都有；除此之外，在基金特色中，也有業者提供具階梯到期的提前結算機制，當達到一定條件時，將啟動提前結算機制，投資人可提早取回投資收益，產生資金運用的彈性。投資人在面對各式不同類型目標到期債券基金時，不妨依照自己的風險屬性、持有期間、資金需求等條件衡量投資相關基金；另外，若要避開相關債券的信用風險，選擇深具經驗的債券投資團隊也是另一個重要的指標。

滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲指出，低利率環境下，若整體市場狀況穩定，投資人將持續尋求收益，預期資金仍會流向新興市場債，而亞洲債券相對其他風險性資產更具有吸引力，將有利於亞債的整體表現。近期外在紛擾事件頻傳，短期內或將衝擊區域或全球經濟成長，然而若不確定因素得以有效控制，則預期不會對全年成長產生重大影響；從長期來看，市場仍將回歸基本面與評價面。去年以來各類風險性資產上揚，近期市場情緒的過度悲觀將可帶來進場機會，滙豐中華投信也將持續尋找評價具吸引力、基本面佳和長期前景看好的公司。

滙豐中華投信此次推出「滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金」，即將於2/24展開募集。新基金主要聚焦在新興亞洲市場，並提供第三年提前結算的機制，讓投資人除了參與高成長的亞洲市場外，資金的運用還有機會因為提前結算而更有彈性。