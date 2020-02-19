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台股收復月線收漲109.86點 三大法人買超55.01億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（19）日開高走高，權王台積電（2330）領軍反彈，股王大立光、鴻海收紅，盤中一度拉升至11,783.43點，終場以11,758.84點作收，上漲109.86點，成交量1,368.8億元，重新收復5日線及月線；三大法人買超55.01億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超37.58億元，投信賣超8.42億元，自營商買超（合計）25.85億元，其中自營商（自行買賣）買超5.58億元，自營商（避險）買超20.27億元。

台股今日以11,655.37點開出，盤中低點為11,654.16點，在台積電回神帶領蘋概股反攻下，指數往上拉升，終場收在11,758.84點，漲幅0.94%。

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