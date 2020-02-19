亞股走揚、台積電回神 台股大漲109點收11,758

一場突如其來的疫情，考驗政府的決策與執行，考驗企業的應變與體質；在原本就已動盪凶險的投資市場，更像是對每一位參與者的情緒、邏輯、決斷與紀律，進行一趟試煉的總和。而從年後首個交易日至今，的確也有部分台股贏家初步通過考驗。他們的策略調整，從新春開盤前就開始……。

2020-02-19 13:08