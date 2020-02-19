亞股走揚、台積電回神 台股大漲109點收11,758
台股今（19）日開盤小漲6.39點，盤中漲點逐步放大，在亞股走揚以及權王台積電（2330）回神下，帶動市場信心，指數漲逾百點，終場上漲109.86點、漲幅0.94%，指數收在11,758.84點，成交量達1,368.8億元。
觀察權值股表現，台積電昨日跌破季線後，今日快速回神，終場上漲4.5元；大立光也漲95元收在4,725元；鴻海也小幅上漲作收。
櫃買指數持續表現強勢，終場漲1.12%，最大功臣仍在於矽晶圓族群，中美晶與環球晶走揚超過3%，穩懋也在多日修正下出現反彈，另外大江、寶雅、鈊象等各擁題材，帶動股價持續走揚。
【中央社／台北19日電】
台北股市今天開高走高，收盤漲109.86點，為11758.84點，漲幅0.94%，成交金額新台幣1368.80億元
加權指數開盤為11655.37點，盤中最高11783.43點，最低11654.16點；不含金融股指數9906.29點，漲91.82點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.43%、食品股漲0.04%、塑化股漲1.04%、紡織股漲0.19%、機電股漲1.00%、造紙股漲1.99%、營建股漲0.84%、金融股漲0.99%。
委買張數1224萬6254張，委賣張數716萬7508張，成交張數474萬3624張。
收盤時上漲670家，下跌170家，持平108家。
成交量前5名個股為旺宏、元大S&P原油正2、群創、元大滬深300正2、富邦VIX。
漲幅前5名個股為奇偶、泰山、台勝科、海華、矽力-KY。
跌幅前5名個股為美德醫療-DR、聖馬丁-DR、旺宏、倫飛、晨訊科-DR。
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