外資看好下半年蘋果供應鏈回升 點名3檔復甦股

新冠肺炎疫情衝擊今年5G智慧手機市場，美系外資下修今年全球5G手機出貨預估，由2.29億支下修到2.1億支，不過，仍然看好蘋果供應鏈可在下半年強勁復甦，點名看好鴻海（2317）、玉晶光與台郡等3檔個股；本土法人則是點名看好台積電，但建議避開聯發科。

美系外資、日系外資及本土法人最新報告同步下修5G智慧手機市場預估、及中國智慧手機市場，美系外資表示，新冠肺炎衝擊下，預估中國大陸智慧手機今年恐出現高個位數的衰退，由於大陸智慧手機銷量惡化，今年全球5G智慧手機銷量由原預估2.29億支下修到2.1億支，大陸市場則由原預估1.25億支降到1.15億支。

美系外資指出，在智慧手機需求疲軟，大陸市場對5G需求放緩下，大陸5G手機市場將受到的衝擊也最大，預估大陸5G智慧機供應鏈恐因市場低迷及OEM手機廠調整通路庫存的影響，在未來幾周將出現砍單。

日系外資調降今年中國智慧手機內需量，由原先4億支降至至3.5億支，全球 5G智慧手機也調降，由原先預估2.58億支減少到2.23億支；受新冠肺炎影響，預計中國5G智慧手機放量須等到下半年。

不過，美系外資表示，仍然看好蘋果和數據中心供應鏈，下半年蘋果供應鏈可望強勁回升，正面看好鴻海、玉晶光、台郡；數據中心供應鏈則是看好廣達、緯穎與旭創等。

本土法人也不看淡蘋果蘋果供應鏈，主因中國僅占iPhone出貨量15%，雖已下修台積電、大立光、鴻海獲利預估，但仍強調台積電在分散客戶及技術領先下，長期優勢不變。