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台南消保官稽查口罩囤積 老闆娘喊冤：啦咧怎當真？

工紙回補需求看旺 榮成、寶隆先彈、造紙指數漲近2%

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

新冠肺炎來勢洶洶，雖打亂工紙從去年8月以來的上漲趨勢，但隨著中國大陸廠逐漸復工，產能回升與供應鏈狀況持續紓解，市場看好，將有一波回補庫存的需求，帶動上市造紙類股指數今（19）日大漲，盤中來到199.48點，漲幅1.8%，買盤主要鎖定大陸工紙布局甚深的榮成（1909），在買盤簇擁下，盤中股價來到15.85元，漲幅5.3%，盤中股價並創農曆年後新高，主要銷售榮成工業用紙產品的寶隆也應聲大漲，盤中來到13.4元，漲幅達5%。

造紙業者表示，新冠肺炎造成產業斷鏈，因此，從去年8月以來上漲的工紙，漲勢在年後暫緩，不過，之後隨著下游廠陸續復工，加上庫存水位偏低，可望出現回補庫存的需求，看好工紙的價格續漲機率大。

榮成1月自結稅前淨利歸屬業主4,434萬元，每股稅前純益0.04元，由於榮成在陸造紙廠位於湖北，配合當地政府政策提出復工申請仍在審批中，本月營運勢必受到影響，不過，榮成去年積極響應台商回台投資行動方案，回台投資總額70億元，預計在今年第4季完成二林廠紙機新建及紙機升級改造工作，並將適時汰舊一台舊紙機。

此外，在綠色包裝事業方面亦將進行紙箱廠舊設備汰舊換新與自動化智能化升級改造計畫，未來二林廠總廠能將達85萬噸以上，台灣個體營收可望成長。

榮成 工紙
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