台積電股價止跌攻季線 領軍蘋概股反彈

蘋果（Apple）宣布受到新冠肺炎疫情影響，供應鏈復工較預期慢，本季營收恐難達標，市場也傳出平價款新iPhone的量產也將延後，拖累台廠蘋概股18日走弱，今（19）日則由權王台積電（2330）領軍反彈，挑戰收復季線，盤中漲幅1.39%，三王中大立光也反彈，鴻海翻紅，可成、玉晶光也是上漲攻勢。

面對蘋果季營收示警及美國可能再封鎖華為的消息，再加上新冠肺炎疫情延燒，台積電第1季營運目標目前並沒有調整的計畫，有關華為的出貨限制部分，則是以不回答假設問題來回應。

台積電昨日在蘋果及華為雙傳利空的衝擊下重挫，台積電ADR周二大跌3.5%，收在56.18美元，今日早盤台積電止跌以322.5元小紅開出，一度拉升至327元，收復季線，盤中漲幅1.39%；蘋概三王中，股王大立光今日也是上漲，以4,675元開高，盤中漲幅2.05%。

雙王反彈，鴻海早盤雖以83元開低，但盤中翻紅，一度拉升至84.6元，盤中漲幅0.95%；三王齊揚之下，來自蘋果營收比重高的供應鏈中，可成、玉晶光等今日也是上漲表現。