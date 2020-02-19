台積電有超微、高通、英特爾訂單在手 股價回神
晶圓龍頭台積電（2330）擺脫蘋果財測陰霾，今（19）日股價回神，一度來到327元，小漲1.55%。
由於蘋果並未出現砍單僅遞延出貨，法人表示，台積電第1季在高通、超微及英特爾訂單加持之下，營運不受影響，台積電業績仍優於全球半導體成長。
繼輝達示警本季受新冠肺炎疫情影響，台積電另一大客戶蘋果也發出警訊，營收財測可能無法達成，台積電第1季營運蒙上陰影，不過，台積電在高通、超微及英特爾訂單可望逆勢成長，法人表示，超微在桌上型、伺服器市占率擴大，今年對台積電增加訂單將成長一倍，台積電在高效能運算部分將有顯著成長。
此外，高通宣布推出第三代5G數據機射頻系統驍龍X60，將採用全球首個5奈米5G基頻晶片，同時全球第一個支援頻譜聚合的5G數據機射頻系統，將採用台積電最新5奈米製程生產，台積電在5奈米量產之際，即可有高市占率。
法人指出，台積電在5、7奈米具領先地位，預期英特爾除目前的人工智慧、FPGA、晶片組業務外，將中央處理器及繪圖處理器委外予台積電的可能性提高。
台積電5奈米如期量產，今、明兩年產能、良率控制佳、執行力高、客戶群多元，促使在先進技術節點的地位將維持穩固。
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