蘋果降財測 法人下修鴻海目標價

蘋果（Apple）下修財測，牽動國內蘋概股營運，兩家國內法人機構出示最新報告，預期鴻海（2317）受到新冠肺炎（COVID-19）影響，第1季營收季減約四成，且最快也要到3月才能回到全面生產，另一家法人機構更悲觀，認為疫情將影響上半年中國大陸市場智慧手機需求，故將鴻海目標價從97元下修至75元，評等由「中性」轉為「賣出」。

蘋果近期發表投資人更新報告，指出因新冠肺炎疫情未見改善，導致中國復工情況比預期緩慢，將無法達到本季原先預估營收630億美元至670億美元區間。

對此，國內法人針對蘋概股指標之一鴻海出示最新報告，預期在復工情況緩慢之下，鴻海本季營收將季減約四成，並下修第1季度及全年展望，並紛紛調降目標價，最新區間價格落在75~105元之間，其中一家機構更將鴻海評等自「中性」轉為「賣出」。

法人表示，第二代 iPhone SE 將於第1季末或第2季初發表，但疫情的發展恐怕導致新品問世出現風險。此外，由於疫情影響，世界各地的旅行禁令造成不確定性上升，可能影響下半年蘋果新機發布時程。鴻海有可能考量供應鏈中斷，因而將下半年新機試點從中國轉移至台灣。

不過，中長期來看，儘管鴻海智慧手機與消費性電子產品業務較脆弱，但企業事業可望展現韌性，且鴻海在全球範圍內擁有更多元化製造基地，未來將加速生產遷移腳步，長期毛利率改善目標及轉型計畫仍不變。

另一家法人機構則預估，受到疫情影響，導致蘋果供應鏈復工情況緩慢，組裝廠在缺乏人力以及零組件之下，預期首季iPhone出貨量，將降至2,330台、季減40%，從今年全年來看，估iPhone出貨量為2.04億台、年增9%，但低於原先預估的2.175億台。

更大的風險來自消費信心減弱，導致上半年中國市場需求減緩。法人指出，由於終端需求復甦緩慢，因此今年中國智慧手機總出貨量由原先4億台，下修至3.5億台。