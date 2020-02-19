美股漲跌互見 台股開盤小漲6.39點

美股四大指數漲跌互見，費半指數收低，那斯達克指數逆勢收紅續創歷史新高，使今（19）日台股開盤小漲6.39點，指數開在11,655,37點，台積電（2330）股價小幅開高，早盤漲幅擴大，帶動指數漲點放大。

美股表現弱勢，四大指數收盤跌多漲少。由於武漢新冠肺炎疫情衝擊，蘋果（Apple）的產品供應中斷且需求受阻，因而宣布下修財務預測；加上美國商務部擬修法阻止全球半導體廠對華為供貨，使得半導體類股遭受雙重打擊。

道瓊工業指數下跌165.8點，或0.56%，收在29,232點；標普500指數下跌9.86點，或0.29%，收在3,370.29點；那斯達克指數上漲1.56點，或0.01%，收在9,732.74點；費半指數下跌27.4點，或1.40%，收在1,929.11點。

法人認為，蘋果下修財測，加上傳出美國再度制裁華為，引發電子股賣壓。但考量電子股下修財測本為停工影響，但後續需求將補上，加上中國企業陸續復工，供應鏈及民眾生活逐漸回歸正常，連疫情中心的上綜指數及深圳指數仍持續創短高。目前台股明顯超跌，價值嚴重低估，建議擇優布局偏多操作。