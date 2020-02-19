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美股漲跌互見 台股開盤小漲6.39點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

美股四大指數漲跌互見，費半指數收低，那斯達克指數逆勢收紅續創歷史新高，使今（19）日台股開盤小漲6.39點，指數開在11,655,37點，台積電（2330）股價小幅開高，早盤漲幅擴大，帶動指數漲點放大。

美股表現弱勢，四大指數收盤跌多漲少。由於武漢新冠肺炎疫情衝擊，蘋果（Apple）的產品供應中斷且需求受阻，因而宣布下修財務預測；加上美國商務部擬修法阻止全球半導體廠對華為供貨，使得半導體類股遭受雙重打擊。

道瓊工業指數下跌165.8點，或0.56%，收在29,232點；標普500指數下跌9.86點，或0.29%，收在3,370.29點；那斯達克指數上漲1.56點，或0.01%，收在9,732.74點；費半指數下跌27.4點，或1.40%，收在1,929.11點。

法人認為，蘋果下修財測，加上傳出美國再度制裁華為，引發電子股賣壓。但考量電子股下修財測本為停工影響，但後續需求將補上，加上中國企業陸續復工，供應鏈及民眾生活逐漸回歸正常，連疫情中心的上綜指數及深圳指數仍持續創短高。目前台股明顯超跌，價值嚴重低估，建議擇優布局偏多操作。

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蘋果調降財測，不僅蘋概三王台積電、鴻海、大立光受影響，臻鼎-KY、可成、玉晶光來自蘋果營收占比估計均逾五成，玉晶光旺季時期來自蘋果的營收比重更高達九成，由於單一客戶營收占比高，蘋果看淡出貨，這些公司受衝擊更甚，上半年傳統淡季恐更淡。

台股三族群 資金避風港

電子股昨（18）日領跌大盤，指數重挫，在台股八大類股中，以造紙、金融、食品等較強勢。

外資大逃殺 電子股倒地

蘋果預警本季展望欠佳，蘋概三雄領跌，台股昨（18）日在外資大賣逾200億元下大跌百餘點，電子指數成為重災區；匯市方面，匯銀主管估計，外資匯出約8億美元，新台幣匯率終場貶值6.9分，收30.125元，總成交量擴大至17.25億美元。

Mini LED自動化股 搶鏡

受蘋果調降本季營收預估數字等多重利空衝擊，台股昨（18）日連二黑，市場資金轉進Mini LED、自動化等族群，台表科（6278）等多檔個股更逆勢創本波反彈新高，扮演盤面多方指標。

投信買超股 盤面亮點

台股昨（18）日回檔修正，指數回測10,600點關卡支援，但部分強勢股相對抗震。觀察投信近期買超的族群，計有友達（2409）、群創、技嘉等，這些籌碼集中的強勢股，已躍居投信搶作農曆年後績效的主要標的。

小摩：蘋概短期保守 中長期成長

蘋果發布獲利預警，外資高度關注。摩根大通昨（18）日第一時間發布報告指出，新冠肺炎疫情確實對消費買氣造成衝擊，iPhone動能看緩，台灣蘋概股「短期保守、中長期成長」。瑞銀亞太區半導體產業分析師呂家璈則認為，疫情對台灣供應鏈的影響這兩周已開始浮現。

冷氣喊漲 家電廠利多

上市櫃家電大廠聲寶（1614）、禾聯碩表示，家用冷氣早販期陸續開跑，但因發生新冠肺炎疫情，大陸供應鏈是否順暢，有待觀察。東元則指出，在品質及性價比佳優勢下，不排除今年家用空調平均調漲5%。

特別股上市 增訂三條件

台灣證券交易所昨（18）日增修有價證券上市審查準則，若發行公司普通股及特別股一併申請上市，除普通股發行總額需符合規定外，特別股發行總額應逾3億元、發行股數需逾3,000萬股，並符合股權分散條件。

就市論勢／5G、物聯網 長線俏

美股17日休市，但昨（18）日台股受到美國可能對華為擴大禁令、以及蘋果下調財測等雜音消息影響，電子族群明顯承壓，壓抑大盤走勢，終場以大跌114點，收11,648點，失守11,700整數關卡與5日均線。

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