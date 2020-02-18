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外資賣超214.15億 這些公司逆勢吸引外資買盤

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股今(18)日收11,648.98點，下跌114.53點，三大法人合計賣超228.93億元，尤以外資賣超214.15億元最多，為2018年10月11日以來單日賣超新高。示意圖／聯合報系資料照
台股今(18)日收11,648.98點，下跌114.53點，三大法人合計賣超228.93億元，尤以外資賣超214.15億元最多，為2018年10月11日以來單日賣超新高。示意圖／聯合報系資料照

台股今(18)日收11,648.98點，下跌114.53點，三大法人合計賣超228.93億元，尤以外資賣超214.15億元最多，為2018年10月11日以來單日賣超新高，權王台積電更遭外資大賣40,790張，居賣超最大股，逆勢吸引外資買超的則以中信金單日買超11,944張最高，群創獲外資買超10,850張，不過，友達卻是遭到賣超。

蘋果傳出財測營收恐無法達成的消息，主要是因在新冠肺炎疫情的影響下，供應鏈復工速度較預期慢，全球iPhone供應將「暫時受到限制」，蘋果營收警訊拖累蘋概股的表現，尤以雙王重挫更加重大盤指數跌勢，終場收在11,648.98點，跌幅0.97%。

統計今日三大法人賣超228.93億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超214.15億元，投信賣超3.8億元，自營商賣超（合計）10.97億元，外資大賣超，台積電居賣超個股之冠，其次則是元大滬深300正2、旺宏、南亞科、元大台灣50、富邦VIX、仁寶、聯電、華邦電、廣達等。

遭外資賣超前幾名個股以電子股居多，但是，統計買超前十大個股則依序是中信金、群創、神達、榮成、華通 、大同、中環、技嘉、景碩、臺企銀等；群創獲外資買超，但是友達卻是遭外資賣超4,459張。

台積電受蘋果及華為兩大客戶都傳出利空陰影的合擊，今日以322元作收，下跌9.5元，跌幅2.86%，單日市值減少2,463.38億元；合計本周兩個交易日下跌13元，市值縮水3,370.95億元。

外資今日賣超台積電40,790張，連續3天賣超，投信賣超548張，但自營商買超1,448張，合計三大法人賣超39,890張。

股王大立光跌破5日線及季線，以4,630元作收，下跌215元，跌幅4.43%，單日市值減少288.31億元；外資今日賣超大立光256張，投信賣超12張，自營商買超7張，三大法人合計賣超261張。

鴻海今日同樣難逃蘋果營收警訊的影響，但跌幅在三王中較小，終場收在83.4 元作收，下跌0.5元，跌幅0.59%，市值減少69.31 億元；外資買超24張，投信買超7張，自營商賣超726張，三大法人合計賣超695張。

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