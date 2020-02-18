台股收跌114.53點 外資賣超214.15億元

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，大陸官方決定延後舉行大陸「全國人大會議」與「全國政協會議」，台灣確診病例人數再增加，使台股今日開低走低，在權值股領跌下，盤中一度跌逾百點，多空雙方在10日均線附近拉鋸震盪。

2020-02-18 14:35