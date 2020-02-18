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台股收跌114.53點 外資賣超214.15億元
受到新冠肺炎（COVID-19）影響，蘋果調降財測、中國大陸官方決定延後舉行兩會、台灣確診病例人數再增加，使台股今（18）日開低走低，在權王、股王領跌下，終場下跌114.53點，收在11,648.98點，台股失守10日均線，且外資大幅賣超214.15億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超214.15億元，外資自營商賣超0.009億元，投信賣超3.8億元，自營商（自行買賣）賣超2.16億元，自營商（避險）賣超8.81億元，三大法人合計賣超228.93億元。
觀察今日權值股表現，台積電受到賣壓調節，股價跌破季線，下跌9.5元或2.8%、大立光失守4,700整數關卡，下跌215元或4.4%，蘋概雙王拖累加權指數表現；而金融股如：兆豐金、中信金、第一金等維持在平盤之上，發揮穩盤作用。
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