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蘋果營收恐難達標 蘋概三王重挫、市值縮水2,821億元
蘋果（Apple）示警本季營收受新冠肺炎疫情的影響恐無法達標，衝擊今（18）日蘋概股的表現，權王台積電（2330）狂跌，股王大立光重挫，鴻海開高走低由紅翻黑，蘋概三王齊挫，合計單日市值狂減2,821.01億元。
蘋果表示，受新冠肺炎疫情影響，雖然所有生產合作夥伴都已恢復生產，但復工速度比預期慢，全球iPhone供應將「暫時受到限制」，蘋果示警本季營收將達不到原預估目標；蘋果原預估第2季營收約630~670億美元（截至3月底）。
蘋果營收表現將不如原先的預估，拖累蘋概股包括大立光、台積電、鴻海、和碩、可成等股齊跌；大立光早盤以4,750元開低，最低下探至4,630元，一口氣跌破5日線及季線，終場收在4,630元，下跌215元，跌幅4.43%，成交706張，市值減少288.31億元。
台積電更是受到蘋果馳華為兩大客戶都傳出利空陰影的合擊，今日以324.5元開低，最低下探至322元，失守季線，終場以322元作收，下跌9.5元，跌幅2.86%，成交61,560張，市值減少2,463.38億元；合計本周兩個交易日下跌13元，市值縮水3,370.95億元。
鴻海同樣也難逃蘋果營收警訊的影響，早盤以84元小紅開出，一度拉升至84.3元，但不敵賣壓，盤中翻黑，一度下滑至83元，終場以83.4 元作收，下跌0.5元，跌幅0.59%，成交22,460張，市值減少69.31 億元。
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