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蘋概雙王拖累 台股大跌114點收11,648

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今日開低走低，在權王、股王領跌下，終場下跌114.53點、跌幅0.97%，指數收在11,648.98點，成交量達1,387.75點，失守10日均線。 圖／聯合報系資料照片
台股今日開低走低，在權王、股王領跌下，終場下跌114.53點、跌幅0.97%，指數收在11,648.98點，成交量達1,387.75點，失守10日均線。 圖／聯合報系資料照片

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，蘋果（Apple）調降財測，中國大陸官方決定延後舉行兩會，台股今（18）日開低走低，在權王、股王領跌下，終場下跌114.53點、跌幅0.97%，指數收在11,648.98點，成交量達1,387.75億元，台股失守10日均線。

觀察今日權值股表現，台積電（2330）受到賣壓調節，股價跌破季線，下跌9.5元或2.8%、大立光失守4,700整數關卡，下跌215元或4.4%，蘋概雙王拖累加權指數表現；而金融股如兆豐金、中信金及第一金等維持在平盤之上，發揮穩盤作用。

另外，股價逆勢攻漲停的有晶相光與高端疫苗等。

晶相光受惠CIS元件漲價效益，加上元月合併營收繳出年成長逾五成佳績，股價跳空，早盤攻上漲停板；高端疫苗攜手美國國衛院，合作開發新冠肺炎（COVID-19）疫苗，帶動股價漲停，創波段新高。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股失守5日均線，短期轉向，持續關注重點有五項：第一、外資在期貨、現貨的買、賣超動作；第二、新冠肺炎疫情後續變化；第三、蘋果調降財測，相關供應鏈表現；第四、陸股能否延續反彈走勢，持續有利亞股表現；最後，亞幣走向。

台股 肺炎
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