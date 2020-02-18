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達爾膚股東會 通過現金股利10元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

達爾膚（6523）今（18）日召開109年第一次股東臨時會，由董事長吳奕叡主持，通過以資本公積配發現金股利每股10元，依昨日收盤價格82.7元計算，現金殖利率12.1％，會中核准修訂公司章程，授權董事會分派現金股利，讓股利分配政策更具彈性。

達爾膚2019年合併營收10.14億元，年增5.32％，累計前三季每股純益2.46元，年增1.1倍，主歸功於積極落實「品牌力+產品力+銷售力」三大營運策略，透過專業醫美形象強化品牌力，成功溝通產品功效及整合實體虛擬通路，提高消費者忠誠度與回購率，同時引進外部投資人調整大陸市場經營策略改善中國營運。

達爾膚表示，預計2月底將公布年度品牌代言人，藉由代言人詮釋台灣醫學美容之父吳英俊教授研發DR.WU產品的初衷，展現DR.WU對產品品質的堅持。

董事長吳奕叡表示，未來將持續創新思維提升公司效能，落實永續經營理念，將營運成果回饋予股東及全體員工；達爾膚股臨會通過以資本公積配發10元現金股利，今日股價開高走高，以83.3元開出，一度拉升至89.7元，盤中漲幅6.4%。

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達爾膚股東會通過資本公積配發股息10元 殖利率12.1％

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