5G物聯網及高速運算帶動 法人看好M31、創意營運

全球產業受到新冠肺炎疫情衝擊，不過，市場法人仍認為，部分上游廠商受衝擊可望相對較小，其中，不具生產線及產能壓力的矽智財廠也是市場法人認為，營運在今年有機會相對穩健，甚至成長的族群，其中，M31（6643）及台積電轉投資的創意電子今年營運在5G、物聯網及高速運算等商機帶動下，市場持續看好。

全球的產業研究機構持續關注新冠肺炎對產業供應鏈及市場供需帶來的負面影響，不過，到目前為止，市場仍普遍認為，以中長期的角度來看，今年HPC（高速運算）的市場成長仍相當值得期待。

市場法人也指出，今年全球的HPC（高速運算）成長動能，主要是受到5G 啟用加速 AI 終端應用與資料中心擴建潮所帶動，因此，除了上游的台積電可望受惠之外，IC設計廠在今年前景展望也仍相對樂觀。

在台股矽智財廠中，市場法人相對較看好M31、世芯-KY及創意電子等廠，其中，M31今年將有2顆7奈米IP問世，分別應用在高速傳輸介面、物聯網上，預計隨著HPC市場持續擴大，高速傳輸介面 IP 需求將只增不減，且因先進製程IP銷售單價高，整體營收、獲利將同步成長。

市場法人認為，M31今年在先進製程IP及高速傳輸IP的授權案持續增加且權利金收入持續成長下，全年營收及獲利均將優於去年表現。

創意去年獲利雖然下滑，不過，市場法人仍看好該公司今年有機會受惠5G、AI、HPC 等先進製程開始貢獻，包括7奈米的 AI、HPC 案件挹注，加上 5G 基地台晶片開始放量，營收及獲利均可望有優去年的表現。

創意也預期今年許多AI、5G、HPC 案件陸續進入設計定案（Tape out）、量產階段，以先進製程的案件來看，去年設計定案數量僅3個，今年則預估會有11個，成長情況相當明顯。