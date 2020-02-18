大聯大、文曄看好5G及資料中心 股價回歸基本面後抗跌

國內前二大半導體通路商大聯大（3702）及文曄近幾個月以來，在公開收購案吸引市場關注之下，反而讓市場對於二家公司基本面失焦，近期二家公司也同時將市場焦點拉回營運基本面上，大聯大及文曄均認為，新冠肺炎雖然影響市場秩序及供需，不過，在資料中心及5G等商機仍將持續釋出下，對營運仍維持正面看法。

受到營運面在這一波產業影響中，可望受到相對較小的衝擊，近期大聯大及文曄股價逐漸回歸基本面，近日台股拉回走勢中，該二檔個股表現也明顯相對抗跌，今（18）日盤中台股一度下跌逾80點，而大聯大仍維持逆勢小漲表現。

大聯大及文曄今年底將同時面臨國際半導體大廠德儀終止產品代理權的影響，不過，透過對產品線的多元化布局及市場商機持續成長的帶動，德儀代理權的終止，可望減到最小。

大聯大表示，資料中心的市場需求從去年就明顯增加，短期間雖有新冠肺炎影響市場供需的疑慮，不過，就中長期的角度來看，大聯大仍看好資料中心的訂單可望延續去年情況，今年開始跨足基礎通訊建設，受惠各國 5G 陸續商轉，基地台需求明朗，預計此舉將是今、明年主要成長動能，可望逐步補足德儀失去的營收。

此外，文曄則是指出，5G時代資訊傳輸負載量增加，全球市場對於資料中心的需求自去年底就有明顯的升溫，而市場雖然認為，新冠肺炎對產業帶負面影響，不過，也可能反向因疫情而加速線上通話等商務行為，有助資料中心拉貨及需求增加。

文曄今年也擴大資料中心相關元件，包含電源管理等類比 IC 與 Switch（交換器）等，其中，已有部分產品代理區域從台灣擴大至中國，今年將對營收顯著貢獻，可逐步彌補德儀產品線的業績缺口。