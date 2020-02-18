兩客戶利空罩頂...台積電股價失季線 市值蒸發1,815億

隨著新冠肺炎疫情的擴散，相關衝擊開始浮現，蘋果（Apple）坦言無法達成本季營收目標，加上美國政府擬進一步封鎖華為，兩大客戶籠罩在利空陰影下，台積電（2330）今（18）日股價開低，失守季線，盤中市值一度蒸發1,815.12億元；統計兩天來，台積電市值減少2,722億元。

蘋果發出新聞稿坦言，受新冠肺炎疫情的影響，全球iPhone供應將「暫時受到限制」，雖然所有生產合作夥伴都已恢復生產，但復工速度比預期慢；蘋果示警本季營收將達不到原預估水準；蘋果原預估第2季營收約630~670億美元（截至3月）。

另外，美中科技戰也未停息，路透引述消息人士報導表示，美國總統川普政府考慮修改美國監管規定，封鎖供應商提供晶片給華為，例如台積電；另外，華府也研議，禁止中國大陸企業使用美國的晶片製造設備，阻止大陸取得關鍵半導體技術。

兩大客戶分別傳出營收預警、及可能再遭到美國進一步封鎖的利空，台積電今日以324.5元開低，失守季線，盤中力圖縮小跌勢，一度拉升至326.5元，但仍是下跌，台積電本周呈現下跌走勢，兩天就跌掉10.5元，台股大盤跌勢也重。