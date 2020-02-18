零壹領軍 資訊服務商族群抗跌
資訊服務商在這波新冠肺炎（COVID-19）疫情中，衝擊相對較小，吸引買盤資金挹注，今（18）日零壹（3029）、敦陽（2480）、精誠（6214）等類股，無懼台股大盤走弱，逆勢上攻；零壹午盤前盤中漲幅一度近3%，漲勢最強。
零壹去年（2019年）繳出亮眼成績，全年營收約89.15億元，年增34.1%；今年1月未受農曆新年工作天數減少影響，延續成長氣勢，單月營收約7.99議員，年增7.94%。
法人表示，零壹1月營收表現不俗，主要來自大型專案認列；全年來看，零壹將以網路資訊安全、雲平台、IT基礎架構、大數據應用等業務為主，其中，網路資訊安全和雲平台，去年成長強勁，預期會持續扮演主要成長雙引擎；由於基期高，零壹業績或將跟去年持平到小增。
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