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疫情太可疑！1名研究員生死 為何大陸瘋狂熱議？

蘋概雙王走跌 台股面臨10日線保衛戰

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，蘋果調降財測，中國大陸官方決定延後舉行兩會，台股今（18）日開低走低，在權王、股王領跌下，盤中一度跌逾百點，台股面臨10日均線保衛戰。

亞股今日普遍呈現開低走低，日、韓、港股跌幅約在1%上下，不過疫情核心所在的陸股卻表現抗跌，上證指數開低盤中向平盤靠攏，小幅上漲；而深證指數開盤走揚，盤中持穩在平盤之上，持續走揚。

觀察今日權值股表現，台積電一度受到賣壓調節，盤中最低跌7元，股價在季線拉鋸、大立光回測4,700整數關卡，拖累加權指數表現；而國巨受惠漲價題材，帶動股價走強，另外，金融股如：兆豐金、中信金、第一金等維持在平盤之上，發揮穩盤作用。

中小型股表現相對強勢，盤中在平盤附近震盪，中美晶、群聯、譜瑞-KY、元太、精測等股價持續走高。

另外，今日股價逆勢攻漲停的有晶相光、高端疫苗等。晶相光受惠CIS元件漲價效益，加上1月合併營收繳出年成長逾五成佳績，股價跳空，早盤攻上漲停板；高端疫苗攜手美國國衛院，合作開發新冠肺炎（COVID-19）疫苗，帶動股價漲停，創波段新高。

法人認為，上市櫃公司元月營收已揭露完畢，市場開始面臨2月營收不如預期的壓力，反映在盤面上，加上疫情數據持續更新，也左右股市的表現。

因此，現階段關注的題材在上游缺料，下游缺工的概念上，但不二法門的選股仍偏向低評價，具備殖利率及法人青睞的個股，短線擇優為之。

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受制於技術面壓力，以及法人賣壓，台股昨（17）日拉回52點，但資金持續聚焦中小型股，今年前景看好的矽晶圓、CMOS感測元件（CIS）、半導體設備等三大族群，股價逆勢抗震，扛多頭大旗。

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上市櫃公司財報密集出爐，投資人閱讀時，只看四大報表並不夠，附註中往往也藏有重要資訊，因此財報使用者應繼續閱讀「附註」，才不會漏讀或誤解企業營運活動；裡頭又可概分為會計政策、會計估計，是投資人必須掌握的重點項目。

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