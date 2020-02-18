聯茂前董事長蔡茂禎個人申讓2萬張股票 已完成交易

聯茂（6213）前董事長蔡茂禎在2月14日申報轉讓2萬張持股，聯茂指出，已在2月17日完成交易，主要是轉讓個人持股，並不影響福村建設的法人董事席次。

蔡茂禎個人持有聯茂2.7萬張股票，根據證交所資料，在2月14日申報預計採鉅額逐筆交易方式，轉讓2萬張股票，轉讓時間為2月17日至3月16日，預計在轉讓後持股將剩7,387張。

蔡茂禎以福村建設法人代表出任聯茂董事，聯茂指出，這次申讓2萬張個人持股，已在昨日交易完畢，因是讓個人持股轉讓，因此並不影響福村建設在聯茂的法人董事席次，至於申讓持股，主要是個人的財務規劃。

聯茂現增3億元，每股定價110元，預計將募集33億元，其中現增張數約3,000張辦理公開申購，最快可在3月完成募集 。