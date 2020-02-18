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世芯早盤股價高點來到217.5元 挑戰季線關卡

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

矽智財廠世芯-KY（3661）先前股價拉回，短線跌破半年線支撐，跌破200元關卡，波段低點來到190.5元之後，籌碼面獲得沈澱，再加上外資法人出現連續性買超，近日該股維持反彈走勢，今（18）日股價高點來到217.5元，股價走勢相對大盤強勢，後市有機會維持反彈趨勢，向上挑戰季線關卡。

世芯去年第4季稅後純益則為1.44億元，年增3.09倍，去年全年稅後純益則為4.37億元，年增約七成，全年每股稅後純益為7.21元。

世芯去年第4季業績衝高，主要是中國大陸中央處理器（CPU）大客戶飛騰PC與伺服器應用的16奈米製程CPU出貨，挹注其量產收入。

飛騰去年約貢獻世芯逾三成營收比重，由於該客戶今年仍可望持續成長，因此，市場預期，今年占世芯業績比重有望提高。

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