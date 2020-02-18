被動元件漲價幅度優於預期 國巨早盤股價漲3.6%

被動元件漲價聲浪一波接一波，才在上周傳出國巨（2327）將漲價MLCC 20~30%不等的消息，如今供應鏈更傳出漲價幅度將提升至五成，而晶片電阻亦同步漲價五成，此消息激勵國巨今（18）日開盤股價即逆勢大漲3.6%，離波段新高475元僅一步之遙。

據悉，因新冠肺炎（COVID-19）病毒對產出的影響比預期嚴重，加上生產成本墊高，因此漲價幅度比原先預估來的高。

法人分析，國巨1月營收月增1.3%，已經展現缺貨漲價的力道，如今再調漲佔八成以上營收的MLCC及電阻，國巨第1季營收將是電子股中極少數營收季增的個股，短線將吸引買方力道，加上站穩所有長天期均線，行情欲小不易。