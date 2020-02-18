存股看過來 電力概念股抗震高配息

新冠肺炎疫情擴散，台股17日逆亞股走弱，向下回測季線大關，不過存股概念股抗跌有韌性，特別是電力供應鏈東元（1504）、中興電與台汽電等上漲敗大盤；法人分析，國內電力事業邁向黃金期，個股獲利、配息有望雙成長，可積極追蹤。

台股今年累積下跌近2%，但電力概念股「錢」景看好飆高音，包括17日東元、中興電、台汽電等逆漲，累計今年中興電、台汽電、亞力已翻漲一成，東元、華城也強勢收紅，躍居盤面抗「疫」抗震的話題焦點。

法人表示，新冠肺炎重擊全球科技業，但內需景氣維持穩健，電力概念股挾台商回流、工程汰換、電力需求持續成長，營運更迎來高峰；而且過往電力股多穩定配息，隨著獲利提升，配息能力也看俏。

馬達大廠東元昨創下一年新高價，針對大陸復工遞延，東元預期第1季營收影響約一成，但全年拚雙位數成長不變。

大型投顧指出，東元在美中貿易戰已展現良好調度，主要大、小馬達訂單穩定，今年營收均看增中高個位數，獲利可期；集團響應台商回流，並規劃未來三年配息率升到六至七成，也有4%以上高配息潛力。

看好東元，寶佳資產管理最新公告持續加碼東元，持股比達15.49%，為單一最大股東。

國內最大電力設備廠中興電刷新金融海嘯來股價新紀錄，投顧統計，中興電掌握前瞻基礎建設、台電舊換新、台商回流設廠大單，電力事業群訂單逾270億元；其中總額百億元的台南太陽能電廠統包案近期啟動。

中興電過去連17年配發股利，近五年合計股利均有1元以上。在今年預估本業翻倍成長，業外進補，法人推估現金股利衝新高。

亞力也握有台商回流訂單，配合高效率通訊電源（SMR）切入電信業5G鋪建商機，軌道事業搶進行政院投資台鐵5,000億元計畫，舊換新訂單十拿九穩。大型投顧預估，亞力今年營收雙位數成長外，股息殖利率同步提高至5%。

至於台汽電去年底來工程款認列，營收已連四個月倍增，法人推估去年度股利可達1.6至1.8元，殖利率逼近6%。