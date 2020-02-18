權值股領跌 台股開盤跳空下跌62.6點

上市櫃公司財報密集出爐，投資人閱讀時，只看四大報表並不夠，附註中往往也藏有重要資訊，因此財報使用者應繼續閱讀「附註」，才不會漏讀或誤解企業營運活動；裡頭又可概分為會計政策、會計估計，是投資人必須掌握的重點項目。

2020-02-17 23:49