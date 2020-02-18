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權值股領跌 台股開盤跳空下跌62.6點
美股休市，台股今（18）日受到新冠肺炎（COVID-19）影響，權值股領跌，台積電（2330）、大立光跌幅約在2%上下，使台股今日以跳空下跌62.6點開出，開在11,700.91點，早盤跌點持續擴大，失守整數關卡。
亞股17日漲跌互見，震央所在的陸股卻碎步上漲，台股在站穩半年線後，反彈到月線出現震盪，動能呈現遞減現象，類股亦轉為輪動模式，加權指數下跌，櫃買指數則在平盤附近震盪。
法人認為，上市櫃公司1月營收已揭露完畢，市場開始面臨2月營收不如預期的壓力，因此，反映在盤面上，加上疫情數據持續更新，也左右股市的表現，因此，現階段關注的題材在上游缺料，下游缺工的概念上，但不二法門的選股仍偏向低評價，具備殖利率及法人青睞的個股，短線擇優為之。
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