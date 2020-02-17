台股技術面透露整理訊號 後市唯量是問

台股今（17）日受到肺炎疫請影響，早盤指數開低跌破季線支撐後，指數盤中回測5日線支撐，不過在殺低力道不強，加上大陸股市持續維持反彈下，大盤跌勢並不明顯，終場加權指數下跌52點，收在11,763點，成交量能為1,121億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，就技術分析來看，台股大盤、櫃買、電子、金融四大指數日KD指標全部出現交叉往上，且RSI指標也在50多方區以上，雖然整體指標逐漸接近超買區，但在指數與月線的負乖離仍控制在合理範圍內，日線上的技術面仍舊維持反彈走勢。

至於從周線來看，四大指數周KD指標仍維持弱勢，但周RSI指標維持在50之上的多方格局，周線呈現多空雜陳，也意味本周指數震盪整理機會大；另外在月線上，目前電子股、金融月KD指標目前仍維持多方，但大盤、櫃買指數剛從高檔出現下彎，但開口並未擴大，因此，短、中期指數的技術面偏向整理，長線仍未出現明顯回檔訊號。

另外，月線、季線今日出現交叉下彎，加上指數是用跳空方式跌破這二條均線的支撐，以目前月線仍扣抵12,100點之上的位置，預期短期間下彎壓力仍大，因此，雖然今日整體量能不足、且指數守穩在5日均線之上，代表短線仍站上風，但短線在並無明顯追價買盤下，操作上仍建議保守以對。