市場追價謹慎 台股震盪乏力

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，國內新增確診2例新冠肺炎個案，且出現首件死亡案例，使市場情緒再度轉為謹慎，台股今（17）日開低震盪，指數跌破三線：5日、月、季線，盤面上，權值股疲軟，而多軍轉向防疫概念股、宅經濟相關以及轉單受惠股點火，法人建議，操作不要追高，採低進高出。

上周五美股弱勢震盪，四大指數收盤漲跌互見，標普500與那斯達克指數收盤續創歷史新高，使今日亞股也呈現漲跌互見，港股以及疫情核心陸股皆呈現走揚，盤中漲幅在0.1%至1.2%間不等且陸股漲勢最大，主要受會人行今日開展人民幣2,000億元中期借貸便利（MLF）操作和人民幣1,000億元7天期逆回購操作。

不過，反觀日股、台股、韓股則壓力較重，日經指數除了因爆發多件社區感染確診病例，加上日本第4季GDP季增年率為-6.3%，大幅低於市場預期-3.8%，並為2014年以來的新低，使日經指數再跌150點、韓股在平盤附近震盪。

在台股方面，加權指數今日在台積電、大立光、鴻海跌幅收斂下，指數開低走高，指數在11,700點至11,800點區間震盪；而櫃買指數（OTC）表現在主要成分股表現強勢下，領先加權指數。

而受到疫情影響，資金再度點火防疫概念股，相關如毛寶、高端疫苗、康那香等漲幅超過3%；而受惠宅經濟的電商概念股中，創業家、富邦媒亮燈攻漲停，網家、宅配通也有超過5%的漲幅。另外，遊戲概念股也走紅。

宏遠投顧副總陳國清指出，短線台股大盤及個股股價應該已在恐慌中出現第一支腳（3日）及第二支腳（10日）的低點，即使近期大盤指數及個股股價因反彈較多會震盪加劇，惟將震盪趨堅往上，區間震盪一段時間。短線大盤及個股股價跌深反彈之後，近期操作方式則建議為，震盪加劇莫追高，低進高出比較好；區間操作增績效，核心持股先抱牢。