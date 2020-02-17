防疫受惠股 百貨股王、股后股價攻頂同創新高

高價百貨股今日表現勇猛，百貨股王寶雅（5904）股價一飛沖天，今日盤中一度上攻漲停價位，來到545元，股價持續創下歷史新高，銳不可擋。並激勵百貨股后富邦媒（8454）跟著比價而上，早盤即攻上漲停價位來到356元，並成功鎖在漲停價位，同樣創下歷史新高。

法人表示，寶雅、富邦媒皆屬於本波的防疫受惠股，其中，寶雅今年元月營收受惠疫情帶動防疫用品銷售成長，加上春節買氣，月營收成功站上歷史新高，2月在衛生紙、酒精、洗手乳等清潔用品帶動下，也可望繳出佳績。富邦媒則是宅經濟概念股的指標，且防疫商品近期銷售也明顯受帶動。

市場並看好，寶雅今年將加速展店，其中寶雅將開至250家、五金百貨通路寶家將開至30家，總計全台規模280家；此外，從今年開始，寶雅每年計畫將增加20家店，到2025年將達350家，寶家則計畫年開30家店，2025年要達到220店。

富邦媒去年合併稅前純益17.2億元，歸屬於母公司業主稅後純益13.9億元，每股純益9.95元；而還原一次性所得稅利益後，108年度每股純益9.75元，較107年度還原後每股盈餘年增14.3%，表現亮眼。從季報來看，富邦媒去年第四季合併營收159.1億元，較同期成長28.4%；EBITDA年增31%創歷史新高至7.06億元，歸屬於母公司業主稅後純益4.2億元，單季每股純益2.99元，年成長5.3%。

富邦媒表示，去年獲利成長除了「深耕品牌合作策略」延伸觸角更廣泛，也積極導入全球知名品牌、針對特殊品類服務尋求結盟夥伴，同步強化尋求海內外獨特性的商品，藉此大幅提升站內商品豐富性與獨特性的優勢。同時瞄準會員經濟的浪潮，以擴大會員服務經營綜效。如與台灣大哥大從全台近800家myfone門市到店取貨、門號優惠購方案、串聯數位加值服務MyMusic祭出回饋好康；以及借重台北富邦商業銀行於金融理財領域專業的資源，打造全台最強網購神卡「momo聯名」信用卡等。