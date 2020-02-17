Q2變數多需求恐轉弱 美系外資調降穩懋目標價

穩懋（3105）去年每股純益10.59元、改寫新猷，預估今年第1季毛利率約40~43%，受新冠肺炎的影響並不大，第2季變數比較多，目前還看不清楚，美系外資最新報告表示，穩懋第2季需求恐轉弱，調降評等至中立，目標價由345元降至285元；近期已有兩家外資調降穩懋評等，今(17)日股價開低，失守300元及5日線，盤中跌幅4.88%。

穩懋去年第4季營收、營業毛利、營利率、稅後淨利、每股純益都創新高，單季營收69.04億元，毛利率44.2%，稅後純益18.4億元，每股純益4.4元；累計去年合併營收213.78億元，年增23.4%，毛利率38.2%，年增近7個百分點，稅後純益44億元，年增44%，每股純益10.59元。

穩懋預估，第1季工作天數較少，加上產業淡季，首季營收約季減11~13%，毛利率約40~43%，第2季仍要看終端需求是否回升，目前變數仍多無法評估。

美系外資預估，在新冠肺炎疫情爆發後，中國智慧手機出現放緩，穩懋今年第2季營收將與第1季持平，較市場預估季增4~5%低；下半年成長恐也將受限，雖然射頻前端(RFFE)業務仍有成長空間，但美國手機客戶的功率放大器營收則可能持平。

美系外資認為，未來3~6個月穩懋股價將維持區間震盪，調降2020年、2021年每股盈餘預估，分別下修0.07%、9%達13.89元、15.9元，決定將評等由原先的加碼調降至中立，目標價由345元調降至285元。

穩懋今日以295元開低，跌守300元關卡價，一度下滑至291元，盤中跌幅4.88%。