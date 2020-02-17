權值股疲弱 台股開盤跌45.4點

受到美股漲跌互見，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，台股今（17）日開盤下跌45.4點，指數開在11770.3點，權值股弱勢，使指數最低來到11724點，盤面上，防疫概念股、宅經濟相關以及轉單受惠股表現較強。

上周五美股弱勢震盪，四大指數收盤漲跌互見。受惠Nvidia財報表現亮眼大漲7%，且傳出川普政府考慮推動買股免稅政策，激勵四大指數尾盤跌幅收斂，標普500與那斯達克指數收盤續創歷史新高。

終場道瓊工業指數下跌25.22點，或0.08%，收在29398點；標普500指數上漲6.21點，或0.18%，收在3380.16點Nasdaq指數上漲19.20點，或0.19%，收在9731.17點；費半指數下跌3.78點，或0.19%，收在1956.55點。

法人認為，上周五台股指數第三天站上季線，也收復月線關卡。考量中國企業逐漸復工，加上全球央行寬鬆，資金行情持續；且與全球股市表現相比，美股續創新高，陸股收復跌幅，台股明顯超跌，股價低估，建議擇優布局偏多操作。在類股選擇上，看好蘋概股、半導體、面板及被動元件等族群。