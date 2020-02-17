人氣夯貨概念股／永豐餘 利多

新冠肺炎疫情延燒，帶動衛生紙及運送物資的紙箱用量大增，國內紙廠永豐餘、正隆，以及食品大廠統一、聯華等均將受惠。

目前衛生紙用的紙漿並不缺貨，但因防疫帶動民眾對於清潔意識提高，使衛生紙的需求大增。另外，近來宅經濟紅火，網購頻率增高，也帶動紙箱與工紙的需求增加。

永豐餘旗下申豐為全球NBR乳膠大廠。NBR橡膠為一次性醫療橡膠手套的上游主要原料，最近因為防疫醫療需求暴增，永豐餘間接受惠。

正隆目前造紙產能主要在台灣，近兩年積極擴充越南的紙器廠。新冠肺炎造成大陸多個城市或省份封城，延後春節復工時間，大陸供給大亂，正隆台灣與越南廠受惠轉單效應。

由於新冠肺炎疫情因素，統一在中國大陸的工廠，先前有工廠暫時關閉，2月10日後大部分工廠已復工，不過，法人認為，復工之後仍需解決交通運輸問題，未來也仍需觀察新冠肺炎的疫情發展。