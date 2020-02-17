人氣夯貨概念股／正隆富堡 買盤進駐

新冠肺炎疫情爆發，目前中國大陸、台灣、東南亞等地出現部分民生物資缺貨的狀況，使「人氣夯貨概念股」成為市場矚目焦點。觀察近十個交易日，正隆、富堡等均獲三大法人買單進駐。

其中以買超正隆最多，富堡居次；但同時期，晶電、統一、台塑化等被出脫減碼，以晶電賣超1.8萬張較顯著。

由於大盤多空交戰激烈，這些個股近十個交易日股價呈現「漲跌互見」景況。富堡、正隆、永豐餘等獲買盤加持，股價穩步攀升，走勢相對耀眼。晶電、隆達、南僑等股價則是疲弱下跌。

法人指出，統一方面，在新冠肺炎影響下，大陸消費者對方便麵等食品需求大增。大陸方便麵業務占統一集團整體營收約4%，為統一中控主要業務，產品定位中高價位，強調價值，不與市場進行價格競爭，在需求增加、且統一在大陸有八成已復工下，有利全年業績持續成長。

晶電方面，市場預期第1季為全年營運谷底，下半年傳統LED在電視背光及顯示屏出貨帶動，加上Mini LED背光產品有望顯著放量，稼動率將回升到80%至90%以上，有利全年業績表現，樂觀看待後市。

台塑化展望第1季營運，雖中東政局動盪一度激勵油價大漲，惟供給過剩擔憂持續，加上疫情爆發，市場疑慮大陸需求將減弱，預期油價後市偏弱，抵銷煉油開工率回升。至於烯烴廠開工率將提升至100%，維繫烯烴出貨量表現，惟價格延續弱勢，市場預估全季營收1,484億元，季減1.5%、年減12.2%，但預估業外少了匯損拖累，每股盈餘0.78元，季增4.6%、年減19.7%。