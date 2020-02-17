人氣夯貨概念股／台塑化南僑 動能強

新冠肺炎疫情延燒，台塑化因生產防護手套上游的重要原料丁二烯，南僑則因供應民生所需的油脂，都入列「人氣夯貨概念股」。

因防疫需求，台塑化一次性的NBR橡膠醫療手套需求暴增，而NBR乳膠最重要上游原料是丁二烯，台塑化為國內丁二烯主要供應商，引發利多聯想。

國際油價下跌，目前丁二烯價格並不理想，上周價格大跌6.3%，每噸約900美元，低價原料有利下游的手套生產商，但對台塑化的獲利貢獻有待觀察。

南僑去年營收183.5億元，稅後純益9.25億元，年減8.6%，每股純益3.74元。南僑表示，去年受到兩岸所得稅費用增加的不利影響；今年有望在泰國廠新產能開出後，且無稅率因素影響，營運表現有望比去年成長。

針對新冠肺炎疫情影響，南僑表示，大陸各廠已全部開工，但仍會影響2月營收表現，主因復工後運送貨物的問題。南僑1月營收14.9億元，年減13.2％。

富堡為生產安安、安爽品牌的成人紙尿布大廠，國內生產線主要在桃園蘆竹工廠，近來由於新冠肺炎疫情發燒，全台口罩需求量大，富堡剛好有閒置空間，可增加一條生產線，近期將送出申請資料，正式投入口罩生產防疫，成為口罩概念股。

富堡成立於1977年，主要為生理衛生用品製造廠商，產品涵蓋幼兒期至老年期用品。產品以紙尿褲為主，外銷比重約為45%。