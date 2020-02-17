人氣夯貨概念股／晶電隆達 營運增溫

新冠肺炎疫情延燒，也讓主動殺菌消毒UVC LED受到市場高度關注，晶電、隆達旗下UVC LED產品，近期需求熱絡；佰鴻也積極開發UVC LED產品，目前已和客戶端接洽。

法人表示，UVC廣泛應用空氣殺菌淨化、水殺菌、表面消毒及醫學光療等應用，民眾健康意識抬頭，晶電早已布局UVC LED領域，量產的275-285nm UVC LED產品交付封裝廠出貨。

隆達則開發搭載光學透鏡封裝型式，照射能量達15mW的UVC LED， 其小發光角度可集中能量，提高殺菌效率，可應用於日常殺菌消毒使用。二家大廠均表示，UVC LED相關產品陸續在出貨。LED廠佰鴻也積極開發UVC LED產品，已和客戶端接洽，處於量產前夕。

晶電日前公告1月營收達9.7億元，月減28.18%、年減23.48%。晶電表示，主要是受淡季及疫情影響，但晶電主要產能在台灣，包括高端電視背光及Mini LED等新產品量產進度不受影響，預計2月下旬至3月陸續出貨。

隆達Mini LED背光去年已量產出貨，鎖定32吋電競監視器螢幕，去年Mini LED、VCSEL等新產品占營收達一至二成，公司接獲17.3吋Mini LED背光訂單，打入電競筆電大廠供應鏈，今年Mini LED、VCSEL等新產品營收占比有望推升至二成以上。

佰鴻1月營收受新冠肺炎影響，月減54%、年減49%，法人指出，佰鴻近幾年積極轉型，由營收導向轉為重視產品利潤表現，逐步將利潤不佳業務淘汰，著眼客製化利基型產品，儘管今年首季受新冠肺炎衝擊，但整體產業需求已在去年落底，今年佰鴻營運表現仍有望緩步成長。