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股海自由行／5G族群抗亂流 重回市場焦點

經濟日報 / 李鎮宇

市場一度對新冠肺炎疫情擔憂暫舒緩，美股再創新高，美元指數上揚，布蘭特原油反彈，由於近期新冠肺炎新增確診案例一度漸下降，且媒體報導，傳中國國家主席習近平要求官員針對疫情勿推出過多限制措施，發改委祕書長叢亮表示，政府將區分不同地方的疫情狀況，切實處理好疫情防控和復工復產的關係，推動企業儘早恢復正常生產，上述相關消息致市場短期對疫情擔憂舒緩，台股則站回月、季線之上，利空暫時消化，後續觀察疫情發展，長線焦點仍將重回5G為主軸的題材。

目前市場焦點在復工的情況，觀察近期中國大陸政府態度，不願防疫過頭衝擊經濟；品牌廠、下游EMS廠更不願意因無法復工影響後續產能，然而初期返工率低，加以防疫工具尚未完備，預料大廠將一邊防疫，一邊逐步進行產能復工；整體而言，大陸政府在防疫及經濟穩定中求平衡，電子產業主要將由龍頭公司開始逐步復工，不過如何合規復工、充分招工，以及上下游運作平穩，均為目前廠商復工營運的挑戰，且供貨不確定性上升，有利大規模業者。大型製造商如鴻海、和碩及大型客戶如蘋果、三星因規模較大，具有較佳應對能力，小型廠商則在招工、資金、防疫及供應商支援上，承受較大壓力。

整體疫情延燒至大陸其他區域，如江蘇的蘇州、昆山，廣東的深圳、東莞等，若疫情無法獲得控制，衝擊層面將擴大；在產能支應與調配方面，台商產能可移轉至台灣，以彌補部分大陸產能，消費性電子零組件供貨，如PCB於大陸為主要生產聚落，策略為朝大者恆大集中，評估小廠後續恐面臨缺料、缺工衝擊。

台積電、聯電、緯穎受影響低，臻鼎-KY認為對料源取得沒有問題，軟板與軟硬結合板供貨不受影響。光學股方面，舜宇光學鏡頭與鏡片生產主要集中在浙江省，亦為新冠肺炎確診率甚高之區域，玉晶光產能集中在廈門及中科，股王大立光除技術及規模優勢外，由於產能集中台灣，若大陸疫情趨嚴，大立光亦可能受惠轉單。

此外，因疫情影響iPhone 9試產時程延後，但蘋果仍然要求廠商積極備貨，原本市場預估手機量產時間為2月底，然而因疫情影響所造成的低復工率，目前預估新機量產時間為3月中旬至3月底，延後二到四個禮拜，iPhone 9性價比極高，使用與iPhone 11相同規格的A13處理器，但是價格只有399美元，我們認為iPhone 9將大受歡迎，在目前大陸電子供應鏈仍人力短缺的情形下，蘋果積極備貨更將擠壓其他廠商的資源。

展望後勢，受新冠肺炎影響，大陸手機第1季銷量將大幅下修，預估第1季大陸手機銷售量由8,900萬支下修至5,900萬支，下修幅度34%；然而除非疫情惡化到下半年，否則下半年大陸政府為刺激景氣，必將力推5G補貼政策，也將加速5G手機換機潮。

（作者是台新投顧總經理）

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