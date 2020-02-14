精誠1月營收19.47億 年減5.03%
精誠（6214）今（14）日公布今年1月合併營收19.47億元，年減5.03%。精誠表示，主要營收來自於證券線上開戶、金融產業，如銀行以及壽險公司的內部雲端儲存與維運大型專案；餐飲與零售產業行動支付設備專案也有所斬獲。
因應新冠肺炎疫情，精誠表示，公司已著手進行各項相關防疫準備工作，包含採購防疫相關設備，要求員工做好健康管理，暫時禁止安排中國大陸及港澳地區出差行程，並採用線上會議工具，做為內部開會工具，確保公司日常營運無礙。另外，在業務行銷方面，強化應用數位行銷工具加強與外部客戶溝通，以數位行銷力持續推動業務。
此外，精誠也說，中國辦公室早在農曆春節期間即已啟動應變計畫，目前配合當地政策，精誠中國辦公室行政人員採取分批上班模式，技術相關同仁均為遠距工作，員工須自主健康管理並回報管理單位，運作一切正常。
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