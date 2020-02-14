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台股震盪走高 終場上漲23點收11,815

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導
台股今日指數以11,815.70點作收，上漲23.92點，成交量1,116.74億元，周線連二紅。聯合報系資料照

中國大陸公布新冠肺炎（COVID-19）確診人數大增，使得市場再度擔憂疫情狀況，美股跌多漲少，僅費半小幅收漲並續創歷史新高，而台股今（14）日開盤重新站回11,800點關卡及月線，指數以小漲開出後，多空交戰激烈，所幸在台積電（2330）、大立光與國巨等助陣下震盪走高，尾盤漲幅略為收斂，終場指數以11,815.70點作收，上漲23.92點、漲幅0.20%，成交量1,116.74億元，周線連二紅。

美股弱勢震盪，由於中國公布的新冠肺炎確診人數大增，使得市場擔憂疫情比原先預期嚴重，加上美國司法部起訴華為子公司竊取商業機密等，四大指數收盤跌多漲少，僅費半指數小幅收漲，續創歷史新高。

今日亞洲主要股市表現漲多跌少，日股開低震盪走跌0.5％，表現最為弱勢，陸、港、韓股開低後震盪翻紅走高，台股則開高震盪走高。

觀察今日台灣50成分股盤中表現，重量級電子權值股表現多呈現續強，大立光開高走揚逾0.8%，台積電走揚近0.5%，鴻海維持小漲，聯發科則呈現小跌，其餘如國巨走揚逾3%，可成、和碩等也有逾1%的漲勢。

金融族群部分，僅龍頭股富邦金、國泰金及兆豐金、彰銀等呈現小漲；傳產族群部分，包括豐泰、正新走揚逾1%，台泥、台塑等也同步走揚。

盤面上多以業績表現優異的個股為焦點，包括康控-KY、華擎一舉亮燈漲停，嘉基、富邦媒走揚逾8%，博智走揚近6%等等。

華南投顧董事長儲祥生表示，此次新冠肺炎風暴中心陸股呈現連續上漲，甚至快把缺口回補，加上美股表現非常強勢，全球資金充沛，只要美股維持，台股後續仍有機會跟著上攻；惟投資人仍不宜過度樂觀，忽略疫情可能對於經濟面的影響，後坐力仍可能會陸續出現。

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