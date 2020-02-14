首季營運受疫情影響 智原全年營收仍估增一成

矽智財廠智原（3035）今年第1季營運將受到新冠肺炎（COVID-19）影響，預估本季營收將較上季下滑約一成，不過，該工仍對全年營運持正面看法，預期今年NRE、ASIC都將維持成長，全年營收仍可望較去年全年成長10%。

觀察智原去年全年營運表現，其中，去年營收53.1億元、年增8.2%；毛利率52.8%，不如2018年的53.1%；費用年增3.4%，仍在控制範圍內，而每股盈餘1.4元，優於2018年的1.06元。

在營運結構上，去年營收與產品組合比重方面，設計量產（ASIC）業務佔57.6%、委託設計（NRE）佔25.8%、矽智財（IP）佔16.6%。

對於去年的營運表現，總經理王國雍表示，去年全年NRE新接案的訂單金額已連續五年成長，去年新案接單金額已達到13.7億元，再寫下歷史新高，平均訂單金額年增14%，並且以利基型應用為主，含金量及價值差異化提高，而IP訂單則來到8.8億元，創12年新高，然而，ASIC受到部分開發案遞延影響，較不如預期。

對於新冠肺炎的影響方面，王國雍則是指出，中國市場佔該公司營收約四成左右，短期確實會受到影響，ASIC少部分將出現遞延效應，因此，對第1季的營運表現，公司在考量疫情影響，預期NRE部分開案時程遞延而下滑、ASIC業務則受到季節性以及先前遞延出貨的影響，將季增10%，而IP則維持平穩，因此，整體而言，今年第1季單季營收估計將較上季減少約10%。

不過，在全年的營運展望上，智原預估，今年NRE、ASIC業務估年增10%以上，IP則小幅下滑，費用則盼能與2019年持穩，營運及接單將聚焦利基型產品及人工智慧，持續為公司及客戶創造競爭優勢與長期價值，公司目標，全年營收成長10%。